Мужчина подозревается в хранении почти 2 тыс. литров опасного спиртного под Пензой Криминал

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего гражданина Азербайджана, который подозревается в хранении в целях сбыта почти 2 тыс. литров опасной для здоровья спиртосодержащей жидкости в Мокшанском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, подозреваемый с целью дальнейшего сбыта приобрел у неустановленных лиц 397 канистр объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью, которую хранил в сарае в селе Подгорном Мокшанского района», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что при химическом исследовании в изъятой жидкости были обнаружены ацетон, 2-бутанон, этилбутират, изоамилол и бензальдегид, которые не являются естественным компонентом спирта, предназначенного для пищевых целей, представляют опасность для жизни и здоровья человека.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — пояснила собеседница агентства.