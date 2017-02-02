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В Пензе пенсионерка перевела мошеннику 135 евро при попытке устроиться сиделкой

14:58 | 02.02.2017 | Криминал

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. 56-летняя жительница Пензы перевела мошеннику 135 евро, пытаясь устроиться на работу сиделкой.

В Пензе пенсионерка перевела мошеннику 135 евро при попытке устроиться сиделкой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На телефон женщины позвонил неизвестный, который спросил, нужна ли ей подработка в качестве сиделки. Она согласилась. После этого неизвестный попросил продиктовать ее номер банковской карты и пройти к банкомату для проверки поступления денег», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что спустя несколько минут, следуя инструкциям незнакомца, женщина, сама того не понимая, перечислила на его банковскую карту деньги.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в полиции.
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