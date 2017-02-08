В Пензе задержаны подозреваемые в краже инструментов из строящегося дома в Арбеково
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Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Двое жителей Сердобского района задержаны по подозрению в краже строительных инструментов из строящегося дома в микрорайоне Арбеково в Пензе.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«В ночное время злоумышленники, повредив навесной замок, проникли в квартиру, откуда похитили электродрель, перфоратор, шуруповерт, два строительных фена, а также пистолета для монтажной пены», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
В ведомстве уточнили, сотрудники полиции установили причастность к краже двоих молодых людей в возрасте 22 и 26 лет, привлекавшихся к уголовной ответственности.
«Они признались в содеянном. Похищенное изъято», — добавили в полиции.
В ведомстве уточнили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.