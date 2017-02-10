Житель Пензы перечислил мошеннику 70 тыс. рублей за несуществующий магнитофон Криминал

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. 55-летний житель Пензенской области перечислил мошеннику 70 тыс. рублей, пытаясь приобрести катушечный магнитофон.

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«На сайте Avito.ru потерпевший обнаружил объявление о продаже катушечного магнитофона и позвонил по контактному телефону. Неизвестный пояснил, что для покупки техники необходимо перечислить деньги. Следуя инструкциям, мужчина перевел запрашиваемую сумму, после чего владелец объявления отключил телефон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.