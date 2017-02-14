В Пензе женщина сдалась в полицию после убийства сожителя Криминал

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. 34-летняя жительница Пензы призналась в убийстве мужчины, которого ударила ножом во время бытовой ссоры.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, по факту обнаружения в квартире по месту жительства тела 36-летнего пензенца с колото-резаными ранениями возбуждено уголовное дело, а женщине предъявлено обвинение в убийстве.

«По данным следствия, вечером 10 февраля 2017 года между сожителями произошла бытовая ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине ножевые ранения, от которых он скончался на месте преступления», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что женщина заключена под стражу.

«В ходе расследования данного уголовного дела показания обвиняемой были проверены на месте преступления. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые судебно-медицинская, биологическая и медицинско-криминалистическая экспертизы», — отметила Людмила Фомина.