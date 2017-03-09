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В Пензе двое мужчин подозреваются в угоне иномарки с помощью оставленного внутри ключа

11:18 | 09.03.2017 | Криминал

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Двое мужчин в возрасте 33 и 34 лет подозреваются в угоне автомобиля «Mazda 3», оставленного без присмотра возле дома на улице Кривозерье в Пензе с ключами в замке зажигания.

В Пензе двое мужчин подозреваются в угоне иномарки с помощью оставленного внутри ключа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, угон был совершен в дневное время.

«На территории Пензенской области был введен план «Перехват». Несколько минут спустя сотрудники ГИБДД обнаружили разыскиваемую иномарку на 4-м Батайском проезде», — отметили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что один из мужчин ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль возвращен владельцу», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что по данному факту проводится проверка.
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