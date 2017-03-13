В Пензе осуждена замдиректора медколледжа, требовавшая от коллег отдавать часть премий Криминал

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно назначено заместителю директора по учебной работе пензенского областного медицинского колледжа, которая признана судом виновной в мошенничестве и покушении на мошенничество.

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«Установлено, что из корыстных побуждений она требовала от сотрудников образовательного учреждения передавать ей часть премиального вознаграждения, выплаченного по итогам работы. При этом она поясняла работникам, что денежные средства требуются на нужды колледжа или для оплаты штрафов, наложенных на учреждение, тогда как в действительности никаких штрафных санкций не имелось», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что сотрудники колледжа, находясь в служебной зависимости, были вынуждены соглашаться и выполнять ее незаконные требования.

«Так, в декабре 2015 года заместитель директора колледжа получила от трех преподавателей 6 тыс. рублей — по 2 тысячи с каждого. При аналогичных обстоятельствах в феврале и апреле 2016 года женщина получила от преподавателей 3 тыс. 750 рублей и 11 тыс. 400 рублей соответственно», — пояснила собеседница агентства.

По словам Людмилы Фоминой, свою вину в инкриминируемых преступлениях женщина не признала.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — резюмировала она.