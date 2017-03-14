13:08:44 Вторник, 14 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

Жительница Пензы приговорена к 160 часам обязательных работ за ложные показания в суде

09:48 | 14.03.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. 160 часов обязательных работ назначено 46-летней жительнице Пензы, которая признана виновной в даче заведомо ложных показаний в суде в качестве свидетеля.

Жительница Пензы приговорена к 160 часам обязательных работ за ложные показания в суде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В июне 2016 года в зале Первомайского районного суда Пензы при допросе в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении двоих мужчин, обвиняемых в оскорблении представителя власти, грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, женщина изменила данные следователю показания и сообщила суду заведомо ложные сведения об обстоятельствах произошедшего», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что женщина находилась в дружеских отношениях с мужчинами, в связи с чем пыталась помочь им избежать ответственности за содеянное.

«При этом она была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний», — подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела о заведомо ложных показаниях установлено, что женщина в 2016 году уже была осуждена за совершение аналогичного преступления к 80 часам обязательных работ и отбыла их в полном объеме.

«Приговор в законную силу пока не вступил», — добавила Светлана Артамонова.
Актуальное
Читайте также
В результате пожара в Иссинском районе погиб мужчина Полицейские изъяли у жителя Пензы около 200 разовых доз наркотиков
Конкурс бизнес-идей «Splash» в Заречном стартует 15 марта В Пензе предприниматель не смог обжаловать штраф за переполненную маршрутку
Объявлен прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Пензенской области» В гараже на Шуисте молодой мужчина найден повешенным
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама