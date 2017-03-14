Жительница Пензы приговорена к 160 часам обязательных работ за ложные показания в суде Криминал

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. 160 часов обязательных работ назначено 46-летней жительнице Пензы, которая признана виновной в даче заведомо ложных показаний в суде в качестве свидетеля.

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«В июне 2016 года в зале Первомайского районного суда Пензы при допросе в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении двоих мужчин, обвиняемых в оскорблении представителя власти, грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, женщина изменила данные следователю показания и сообщила суду заведомо ложные сведения об обстоятельствах произошедшего», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что женщина находилась в дружеских отношениях с мужчинами, в связи с чем пыталась помочь им избежать ответственности за содеянное.

«При этом она была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний», — подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела о заведомо ложных показаниях установлено, что женщина в 2016 году уже была осуждена за совершение аналогичного преступления к 80 часам обязательных работ и отбыла их в полном объеме.

«Приговор в законную силу пока не вступил», — добавила Светлана Артамонова.