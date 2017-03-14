Полицейские изъяли у жителя Пензы около 200 разовых доз наркотиков Криминал

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли около 200 разовых доз синтетических наркотиков у 27-летнего жителя Пензы.

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«Его задержали в тот момент, когда злоумышленник производил закладку наркотических средств в тайники и записывал их координаты в свой мобильный телефон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили в полиции.