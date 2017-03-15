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Лжесотрудник Центробанка пообещал жителю Пензы компенсацию за биодобавки

12:07 | 15.03.2017 | Криминал

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника, который выманил 45 тыс. рублей у жителя Пензы, пообещав ему компенсацию за биодобавки.

Лжесотрудник Центробанка пообещал жителю Пензы компенсацию за биодобавки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На мобильный телефон потерпевшего позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Центробанка из Москвы и сказал, что собеседнику положена компенсация за ранее приобретенные некачественные биодобавки. Для этого требовалось перевести на банковскую карту деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям незнакомца, мужчина перечислил запрашиваемую сумму, однако компенсацию так и не получил.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в полиции.
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