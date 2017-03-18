В Пензе двое мужчин подозреваются в серии краж металлолома Криминал

Пенза, 18 марта 2017. PenzaNews. Мужчины 1981 и 1988 годов рождения подозреваются в совершении серий краж металлолома в поселке Монтажном города Пензы.

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«В дежурную часть обратился гражданин 1974 года рождения. Он пояснил, что с его участка, расположенного на улице Ермака, было похищено имущество общей стоимостью не менее 50 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления были причастны двое мужчин», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, по словам подозреваемых, они решили обокрасть соседа после распития спиртных напитков.

«В надворных постройках они нашли строительные инструменты, изделия из цветных и черных металлов и другое имущество. Украденные вещи злоумышленники сдали на лом и продали», — пояснили в полиции.

В управлении добавили, что один из злоумышленников ранее уже совершил серию краж в поселке Монтажном.

«Он похищал строительные электроинструменты, а также изделия из цветных и черных металлов из домов и с дачных участков, оставленных без присмотра», — отметили в пресс-службе.

В полиции сказали, что подозреваемые признали свою вину.

«Одному из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — резюмировали в ведомстве.