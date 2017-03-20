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В Пензе к 8 годам колонии приговорен мужчина, до смерти забивший сожительницу

12:32 | 20.03.2017 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено 56-летнему мужчине из Пензы, который до смерти забил свою 51-летнюю сожительницу в квартире дома на улице Пролетарской.

В Пензе к 8 годам колонии приговорен мужчина, до смерти забивший сожительницу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В вечернее время 24 ноября 2016 года после распития спиртных напитков с сожительницей в ходе возникшей ссоры мужчина нанес женщине, находившейся в это время на диване, не менее 20 ударов рукой по голове, шее и туловищу. От полученных телесных повреждений она скончалась через непродолжительный период времени», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

По ее словам, мужчина объяснил возникший конфликт тем, что его сожительница несколько дней не появлялась дома и потратила их общие деньги.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.
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