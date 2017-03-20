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В Пензе обманувший кассира мошенник похитил у магазина более 500 тыс. рублей

13:06 | 20.03.2017 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Представившийся программистом мошенник похитил у торговой организации 515 тыс. рублей, переведя деньги со счета сетевого магазина, расположенного в Октябрьском районе Пензы, на 30 телефонных номеров.

В Пензе обманувший кассира мошенник похитил у магазина более 500 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В дневное время на рабочий телефон позвонил неизвестный, который представился главным программистом департамента информационных технологий головной организации. Он сказал, что в системе переводов денежных средств не проходят платежи мобильных операторов. Для устранения проблемы злоумышленник попросил кассира открыть на рабочем компьютере настройки кассы магазина и спросил у нее номер мобильного телефона для более удобной работы с системой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что кассир выполнила указания неизвестного, произвела несколько операций, после чего обнаружила списание денег со счета.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в полиции.
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