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В Пензе мошенник выманил 50 тыс. рублей у пенсионера, продававшего гараж

14:36 | 20.03.2017 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. 82-летний мужчина из Пензы, продававший гаражный бокс через сайт Avito.ru, лишился 50 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника.

В Пензе мошенник выманил 50 тыс. рублей у пенсионера, продававшего гараж

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, через некоторое время после размещения объявления пенсионеру позвонил неизвестный, который изъявил желание приобрести гараж и под предлогом перечисления предоплаты попросил произвести несколько операций через банкомат.

«Следуя инструкциям незнакомца, под его диктовку пожилой мужчина совершил ряд действий, после чего обнаружил, что со счета его карты списаны деньги», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в данный момент сотрудники полиции пытаются установить личности злоумышленников, причастных к совершению преступления.
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