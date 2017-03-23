В Пензе вступил в силу приговор троим наркосбытчикам, получившим от 7 до 9 лет колонии Криминал

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Приговор, согласно которому трое мужчин — Владимир Ивашкин, Дмитрий Купряхин и Александр Слепов — осуждены к 9, 8 и 7 годам лишения свободы соответственно за сбыт наркотиков в крупном размере, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что в марте 2015 года они договорились о совместном сбыте наркотиков на территории Пензы. В этих целях Владимир Ивашкин наладил канал поставки средства «скорость» и реагента для изготовления спайса, арендовал в Арбеково несколько гаражей для хранения и фасовки наркотиков, а также вел SMS-переписку с потребителями. Александр Слепов и Дмитрий Купряхин, работавшие за наркотики, приобретали необходимые компоненты для изготовления спайса, забирали оптовые закладки для их последующей передачи Владимиру Ивашкину. Все вместе они осуществляли расфасовку и закладку», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что с конца октября по начало декабря 2015 года преступная группа попыталась сбыть жителям Пензы больше 30 граммов «скорости» и 50 граммов спайса, однако они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

«Кроме того, Дмитрий Купряхин в феврале 2016 года по интернету договорился с неустановленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о приобретении на пробу «скорости» и спайса в крупном размере. Забрав в условленном месте наркотик, часть его он употребил, а с оставшимся веществом был задержан», — добавила Светлана Артамонова.

Она отметила, что приговором суда Владимир Ивашкин также оштрафован на 270 тыс. рублей.

«Не согласившись с приговором, осужденные и их защитники подали апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения», — уточнила собеседница агентства.