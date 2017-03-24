Житель Пензы отдал мошенникам 14 тыс. долларов в качестве инвестиций в спортивные события Криминал

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. 46-летний житель Пензы перечислил мошенникам 14 тыс. долларов, намереваясь вложить денежные средства в проведение спортивных событий.

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«В сентябре 2016 года мужчина зарегистрировался в программе Skype в тематической группе для общения с инвесторами. Через некоторое время он познакомился с пользователем, который представился руководителем проектов инвестирования и предложил вложить сбережения в спортивные события. Гражданин перечислил 10 тыс. долларов на электронные кошельки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на следующий день незнакомец сообщил, что собеседнику полагается выигрыш, для получения которого необходимо перечислить 4 тыс. долларов.

«Мужчина последовал указаниям неизвестного, но выигрыш не получил и был добавлен в черный список», — уточнили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в пресс-службе.