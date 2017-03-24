Под Пензой председатель сельхозкооператива осужден за коммерческий подкуп Криминал

Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы условно назначено 29-летнему председателю сельскохозяйственного потребительского кооператива в Шемышейском районе Пензенской области, который признан судом виновным в коммерческом подкупе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В феврале 2017 года он незаконно получил от местного жителя 12 тыс. рублей за внесение в трудовую книжку заведомо ложных сведений о трудовой деятельности, свидетельствующих о том, что мужчина работал в указанном сельхозкооперативе с февраля 2014 года по январь 2016 года в должности управляющего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что вместе с тем в кооперативе данный гражданин никогда не трудился.

«После получения денежных средств председатель кооператива был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, приговор не вступил в законную силу.