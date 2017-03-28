В Пензе супруги и их знакомый обвиняются в покушении на сбыт крупной партии наркотиков Криминал

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело о покушении троих жителей Пензы — супружеской пары и их знакомого — на незаконный сбыт наркотиков по предварительному сговору в крупном размере направлено на рассмотрение в суд.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, один из мужчин в декабре 2015 года через интернет договорился о поставке наркотиков, при этом он за денежное вознаграждение должен был получать информацию о местонахождении оптовых тайников с расфасованным веществом, а затем прятать пакеты в различных общедоступных местах города.

«Его супруга записывала в свой телефон адреса сделанных мужем закладок и отправляла их на его мобильный номер для последующей передачи сведений неустановленному следствием лицу. Знакомый подсудимого за вознаграждение также раскладывал гиппер-пакеты с наркотическим средством в общедоступных местах Пензы», — пояснила собеседница агентства.

Она пояснила, что злоумышленники успели сделать несколько закладок, но не смогли довести свой умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.