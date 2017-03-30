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В Пензе женщина обменяла пенсионерке более 100 тыс. рублей на билеты «Банка приколов»

09:10 | 30.03.2017 | Криминал

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, которая, представившись сотрудницей социальной службы, проникла в квартиру 82-летней жительницы Пензы на улице Комсомольской и обменяла 110 тыс. рублей на билеты «Банка приколов».

В Пензе женщина обменяла пенсионерке более 100 тыс. рублей на билеты «Банка приколов»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В среду, 29 марта, в квартиру пенсионерки зашла неизвестная женщина. Она сказала, что в ближайшее время произойдет обмен денежных средств. После ее ухода пенсионерка обнаружила, что злоумышленница похитила ее сбережения, лежавшие на диване, подменив их на билеты «Банка приколов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«На вид подозреваемой 40–45 лет, рост 160–165 см, плотного телосложения, лицо круглое. Была одета в темную куртку, такого же цвета брюки и шапку», — добавили в полиции.
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