В Пензе задержан житель Узбекистана, обвиняемый в мошенничестве на родине Криминал

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. 22-летний мужчина, обвиняемый правоохранительными органами Узбекистана в совершении мошенничества, задержан на территории Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении МВД России по региону.

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«Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что данный гражданин может находиться в Пензе. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник на протяжении нескольких месяцев проживал на территории Октябрьского района и занимался строительно-отделочными работами», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что злоумышленник был взят под стражу.

«В настоящее время решается вопрос о его передаче правоохранительным органам Узбекистана», — добавили в пресс-службе.