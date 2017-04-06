В Пензе вступил в силу приговор по делу о хищении у мужчины сумки с 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Приговор по делу о разбойном нападении на мужчину у торгового центра «СаниМарт» в центре Пензы, у которого трое злоумышленников похитили сумку с деньгами в сумме 1 млн. 100 тыс. рублей, вступил в законную силу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, 16 марта 2016 года Игорь Осипочев-Малакеев оказывал потерпевшему водительские услуги и увидел у него в сумке крупную сумму денег.

«Желая обогатиться, он предложил своему знакомому Альберту Саркисяну, который также был знаком с мужчиной, похитить у него деньги», — сказала собеседница агентства, добавив, что тот в свою очередь договорился с еще одним соучастником преступления — инструктором фитнес-клуба Сергеем Брусиловским.

«Согласно предварительно разработанному плану, Игорь Осипочев-Малакеев сообщил Альберту Саркисяну о том, что они с потерпевшим подъехали к торговому центру «СаниМарт» на улице Плеханова. Мужчина зашел в здание, а водитель наблюдал за происходящим у своей машины. Через некоторое время туда же подошли Альберт Саркисян и Сергей Брусиловский. Роль первого заключалась в том, чтобы в случае опасности своевременно предупредить сообщников и оказать помощь при возможном сопротивлении», — пояснила Наталья Быченкова.

По ее словам, далее события разворачивались по сценарию: мужчина вышел из магазина, подошел к машине, Сергей Брусиловский ударил его по лицу, натянул ему на голову капюшон безрукавки и вновь ударил, после этого потерпевший упал и выронил сумку, с которой злоумышленники скрылись.

«В судебном заседании Саркисян и Брусиловский свою вину признали частично, Осипочев-Малакеев не признал. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. В результате Саркисян, активно способствовавший раскрытию и расследованию преступления, давший подробные признательные показания в ходе предварительного расследования, был приговорен к 6 годам, Брусиловский — к 8,5 годам, Осипочев-Малакеев — к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима», — уточнила пресс-секретарь облсуда.

Она добавила, что также с них будет взыскан материальный ущерб и компенсация морального вреда.

«Не согласившись с приговором, Брусиловский, Осипочев-Малакеев и его защитник подали апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения», — резюмировала Наталья Быченкова.