Содержащийся в СИЗО Пензы мужчина подозревается в махинациях со сдачей квартир Криминал

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. 50-летний мужчина, который в настоящее время находится в СИЗО города Пензы, подозревается в махинациях со сдачей квартир.

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«В отдел полиции Тамбова одновременно обратились сразу семеро жителей области, которые сообщили, что стали жертвами афериста. Из беседы с потерпевшими полицейские выяснили, что все они сняли квартиру у одного и того же человека, а жилплощадь, за которую внесли предоплату, так и не получили», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Тамбовской области.

В ведомстве пояснили, что, как выяснилось позднее, злоумышленник сначала сам снял жилье, подделал документы на жилплощадь и от своего лица разместил объявление о сдаче квартиры в интернете.

«Чтобы у потенциальных клиентов не возникло каких-либо сомнений, он предлагал потерпевшим осмотреть помещение, после чего они вносили предоплату. В итоге аферист «заработал» на тамбовских квартиросъемщиках 104 тыс. рублей и скрылся», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что впоследствии была установлена личность подозреваемого и его местонахождение в Пензе, где он по той же схеме совершил два факта мошенничества.

«А задержали злоумышленника в Саранске, где он также планировал обмануть местных жителей, но не успел. Стражи правопорядка предполагают, что пострадавших может быть больше, чем известно на данный момент», — уточнили в УМВД.

В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».