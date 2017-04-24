В Пензе злоумышленники на «Land Cruiser» обокрали шиномонтаж у трассы Криминал

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Полицейские установили личности двоих мужчин, которые в ночное время подъехали на автомобиле «Toyota Land Cruiser» с регистрационными знаками Московской области к шиномотнажу, расположенному у трассы М5 «Урал» в Пензе, и похитили из помещения рабочий инструмент, а также восемь шин.

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Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Они зашли в помещение шиномонтажа, где в тот момент отсутствовал технический персонал, так как дежурный работник находился в состоянии алкогольного опьянения и спал. Убедившись в том, что за их действиями никто не наблюдает, злоумышленники совершили кражу. Подозреваемые погрузили несколько шин в свой автомобиль, и вскоре вернулись за другим имуществом, после чего скрылись», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые оказались жителями Саратовской области 1979 и 1982 годов рождения.

«Они были задержаны. Впоследствии родственники данных граждан возместили предпринимателю причиненный ущерб в полном объеме», — отметили в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.