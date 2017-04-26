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В Пензе осужден мошенник, обещавший дешевое жилье и трудоустройство в ФСБ

10:39 | 26.04.2017 | Криминал

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Четыре года проведет в исправительной колонии общего режима признанный виновным в мошенничестве житель Пензенской области Дамир Хамзин, обещавший своим жертвам содействие в приобретении дешевого жилья и трудоустройстве в органы ФСБ.

В Пензе осужден мошенник, обещавший дешевое жилье и трудоустройство в ФСБ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как установлено следствием, которое вело УФСБ России по Пензенской области, и судом, Дамир Хамзин, заведомо зная о намерении своего знакомого приобрети квартиру за наличные средства, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в ходе личной встречи представился сотрудником АО «Транснефть – Дружба». Он предложил свою помощь в приобретении квартиры в микрорайоне «Спутник» города Пензы по цене значительно ниже рыночной. Покупатель, будучи введенным в заблуждение, согласился на указанное предложение. В период с ноября 2013 года по конец декабря 2015 года Дамир Хамзин незаконно похитил у покупателя более 1 млн. рублей, причинив ему значительный материальный ущерб», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что злоумышленник, действуя по аналогичной схеме, в 2015–2016 годах «помог» приобрести квартиры еще одному своему знакомому, похитив у того 2 млн. рублей.

«Он же в 2014–2015 годах, зная о намерениях третьего знакомого поступить на службу в органы ФСБ России, ввел того в заблуждение относительного своих родственных отношений с начальником Центра по борьбе с экстремизмом и терроризмом ФСБ России. Дамир Хамзин предложил оказать помощь в трудоустройстве, получив за свои «посреднические услуги» более 400 тыс. рублей. Денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению», — сказали в пресс-службе УФСБ.

Приговор Железнодорожного районного суда города Пензы, по которому Дамир Хамзин признан виновным в мошенничестве, вступил в законную силу.
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