В Пензе осужден ревнивец, до смерти избивший сожительницу перед Новым годом Криминал

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 47-летнему мужчине из Пензы, который признан судом виновным в смерти сожительницы.

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«Вечером 30 декабря 2016 года в ходе возникшей на почве ревности ссоры со своей 29-летней сожительницей мужчина нанес ей руками и ногами не менее 26 ударов в область головы, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей. В результате этого женщина умерла», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что тело погибшей обнаружила проживавшая в той же квартире ее невестка.

«Мужчина после осознания произошедшего попытался покончить с собой, но не смог, а затем несколько дней скрывался от органов следствия в квартире знакомого», — добавила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, суд удовлетворил иск матери погибшей о возмещении морального вреда в размере 1 млн. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — резюмировала старший помощник прокурора региона.