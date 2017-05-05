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В Пензе осуждены двое мужчин, избившие в колонии насильника до смерти

12:20 | 05.05.2017 | Криминал

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Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Двое мужчин, отбывающих наказание в колонии №5 Пензы, приговорены к новым срокам лишения свободы за избиение до смерти заключенного, который был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей.

В Пензе осуждены двое мужчин, избившие в колонии насильника до смерти

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, один из мужчин обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в мужеложстве и иных действия сексуального характера, а другой — в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«В ноябре 2016 года для отбывания наказания в колонию №5 поступил 34-летний осужденный за совершение действий насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Из-за внезапно возникших неприязненных отношений 28-летний осужденный в спальном помещении причинил ему тупую травму груди, от которой потерпевший впоследствии скончался. После причинения потерпевшему телесных повреждений обвиняемый совершил в отношении него мужеложство и иные действия сексуального характера», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что второй осужденный — 30-летний мужчина, отбывающий наказание за убийство — в тот же день нанес потерпевшему не менее одного удара деревянной битой по голове и не менее 27 ударов по туловищу и конечностям.

«При этом срок его освобождения из мест лишения свободы наступал на следующий день после происшествия», — подчеркнула Людмила Фомина.

По ее словам, одному из осужденных назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а второму — 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.
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