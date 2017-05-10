В Пензе пенсионерка лишилась 100 тыс. рублей, пытаясь освободить сына от тюрьмы Криминал

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. 66-летняя жительница Пензы отдала мошенникам 100 тыс. рублей, пытаясь освободить сына от ответственности за якобы совершенное им ДТП.

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«На домашний телефон женщины позвонил неизвестный. Голосом, похожим на голос сына, он пояснил, что сбил женщину на пешеходном переходе, и передал телефон другому незнакомцу, который сказал, что для освобождения родственника от уголовной ответственности необходимы деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что пенсионерка в отделении банка обналичила запрашиваемую сумму.

«Неизвестный снова ей позвонил и сказал, что за деньгами подъедет мужчина, которому потерпевшая передала всю сумму», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в пресс-службе.