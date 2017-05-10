В Пензе мужчина приговорен к лишению свободы за связь с несовершеннолетней Криминал

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 26-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в интимной связи со знакомой девочкой.

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«Мужчина, заведомо зная о том, что его знакомая не достигла возраста 14 лет, в ноябре 2016 года по месту жительства вступал с ней в половую связь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении этой же девушки.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.