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В Пензе мужчина приговорен к лишению свободы за связь с несовершеннолетней

10:18 | 10.05.2017 | Криминал

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Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 26-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в интимной связи со знакомой девочкой.

В Пензе мужчина приговорен к лишению свободы за связь с несовершеннолетней

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина, заведомо зная о том, что его знакомая не достигла возраста 14 лет, в ноябре 2016 года по месту жительства вступал с ней в половую связь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении этой же девушки.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.
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