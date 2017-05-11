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В Пензе возбуждено дело по факту подкупа потерпевшего и свидетеля кражи из шиномонтажа

15:07 | 11.05.2017 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту подкупа потерпевшего и свидетеля кражи имущества из шиномонтажной мастерской в Пензе.

В Пензе возбуждено дело по факту подкупа потерпевшего и свидетеля кражи из шиномонтажа

Фото: 58.mvd.ru

«В совершении кражи обвиняются двое жителей Саратовской области. В отношении одного из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После того, как данный молодой человек был задержан, его отец решил помочь сыну избежать уголовной ответственности — совершить подкуп фигурантов уголовного дела», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина, приехав в Пензу, предложил свидетелю и потерпевшему изменить ранее данные ими показания.

«Потерпевшему он передал 160 тыс. рублей, а свидетелю — 10 тыс. рублей, чтобы они сообщили следователю, что вместо кражи якобы была совершена сделка купли-продажи имущества. Как объяснил им гражданин, изменение показаний было необходимо, чтобы его сына освободили», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что потерпевший и свидетель согласились выполнить просьбу отца подозреваемого.

«Мужчина передал им деньги и доставил их в отдел полиции для допроса. Однако в ходе следственных действий потерпевший и свидетель заявили о факте подкупа следователю. Денежные средства, которые передал им отец подозреваемого, изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств», — пояснили в пресс-службе.
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