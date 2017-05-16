Вступил в силу приговор уроженцу Нечаевки, осужденному по трем статьям УК РФ Криминал

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор уроженцу села Нечаевки Мокшанского района, которым он приговорен к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за смерть человека, нарушение ПДД и угрозу убийством.

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«В январе 2004 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил тяжкий вред здоровью человека путем нанесения множественных ударов по телу и голове. От полученных травм потерпевший скончался. Мужчина вину не признал, указав на то, что не причастен к избиению. По его словам, удары наносил другой человек», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Мокшанского районного суда.

Он добавил, что 11 сентября 2016 года мужчина, лишенный ранее права на управление транспортным средством за пьяную езду, был остановлен инспектором ДПС за рулем машины в Мокшанском районе.

«12 сентября 2016 года, находясь в квартире в Пензе, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с тещей, мужчина взял в руки кухонный нож и высказал в ее адрес угрозу убийством. Обвиняемый вину признал частично, указав, что ссора между ним и женщиной действительно произошла, но убийством он ей не угрожал», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что мужчина также лишен права управления транспортными средствами на 3 года и обязан выплатить 400 тыс. рублей потерпевшей по делу об избиении.