В Пензе направлено в суд дело в отношении 12 молодых наркосбытчиков Криминал

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 12 человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые обеспечивали деятельность интернет-магазина по продаже наркотических средств на территории Пензенской области, передано в суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в состав организованной группы, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, входили руководители, оптовые и розничные закладчики.

«По данным следствия, обвиняемые осуществляли противоправную деятельность в период с октября 2015 года по апрель 2016 года. Они занимались сбытом наркотиков бесконтактным способом. Большинство злоумышленников между собой лично знакомы не были. Обмен информацией между ними происходил через интернет с целью соблюдения мер конспирации. Для всех участников группы незаконный оборот запрещенных веществ был основным источником дохода», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что большинство обвиняемых наркотики не употребляли и ранее профессионально занимались различными видами спорта.

«Для хранения оптовых партий наркотиков злоумышленники использовали свои дачные участки, а также прятали их в лесных массивах. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 17 видов наркотических средств синтетического происхождения общей массой около 2 кг», — добавили в полиции.

В управлении пояснили, что расследование уголовного дела в отношении участников группы продолжалось больше года.

«За это время было проведено свыше 100 экспертиз, допрошено 120 свидетелей. Участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В полиции добавили, что одному из участников группы также предъявлено обвинение в вандализме и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«По версии следствия, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил хулиганские действия возле монумента воинской и трудовой славы в Пензе. На его поступок обратил внимание прохожий и сделал замечание. Произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник избил гражданина. Впоследствии медики диагностировали у последнего телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью», — пояснили в ведомстве.