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В Пензе задержан мужчина, повредивший в офисе 16 дверей и забравший вещи

09:07 | 19.05.2017 | Криминал

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Пензы, который подозревается в краже двух пар женских туфель, мобильного телефона, бутылки бальзама и шампанского, упаковки чая и пакета с продуктами из офиса на улице Индустриальной.

В Пензе задержан мужчина, повредивший в офисе 16 дверей и забравший вещи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник, забравшийся в офис через открытую форточку туалетной комнаты, повредил 16 дверей.

«Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — добавили в ведомстве.

В полиции отметили, что по данному факту проводится проверка.
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