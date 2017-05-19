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В Пензе женщина подозревается в убийстве сожителя

09:49 | 19.05.2017 | Криминал

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Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 28-летней жительницы Пензы, которая подозревается в убийстве 33-летнего сожителя.

В Пензе женщина подозревается в убийстве сожителя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Людмила Фомина, тело мужчины было обнаружено 14 мая в квартире на улице Мира.

«От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что между ними произошла ссора, сожитель высказывал в ее адрес оскорбления. После того как мужчина ее избил, она ударила его кухонным ножом», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Следствием будет дана правовая оценка поведению потерпевшего, который, со слов подозреваемой, инициировал конфликт и неоднократно причинял ей побои», — уточнила Людмила Фомина.
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