В Башмаковском районе задержаны подозреваемые в краже гербицидов почти на 260 тыс. рублей
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Башмаково, 22 мая 2017. PenzaNews. 37-летний и 58-летний мужчины задержаны по подозрению в краже 43 канистр гербицидов с территории сельхозорганизации на станции Тимирязево Башмаковского района Пензенской области
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, общая стоимость украденного составила 259 тыс. рублей.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления двоих работников организации. Они были опрошены и признались в содеянном», — добавили в ведомстве.
В полиции уточнили, что похищенное было изъято.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.