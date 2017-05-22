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В Башмаковском районе задержаны подозреваемые в краже гербицидов почти на 260 тыс. рублей

15:00 | 22.05.2017 | Криминал

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Башмаково, 22 мая 2017. PenzaNews. 37-летний и 58-летний мужчины задержаны по подозрению в краже 43 канистр гербицидов с территории сельхозорганизации на станции Тимирязево Башмаковского района Пензенской области

В Башмаковском районе задержаны подозреваемые в краже гербицидов почти на 260 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, общая стоимость украденного составила 259 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления двоих работников организации. Они были опрошены и признались в содеянном», — добавили в ведомстве.

В полиции уточнили, что похищенное было изъято.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.
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