В Пензе вынесен приговор 75-летней мошеннице, которая заняла более 3,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года назначено 75-летней жительнице Пензы, которая заняла у знакомых в общей сложности более 3 млн. 594 тыс. рублей на лечение несуществующих родственников.

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«По делу установлено, что женщина, реализуя свой корыстный преступный план, входила в доверие к своим знакомым, озвучивала им заведомо ложную информацию о наличии у нее родственников, страдающих разного рода заболеваниями и необходимости прохождения ими дорогостоящего лечения. Под предлогом оказания им материальной помощи она занимала у своих знакомых деньги, не намереваясь их возвращать», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, мошенница говорила, что ее зятю, попавшему в ДТП, требовалось дорогостоящее лечение, рассказывала о больной раком дочери и о несуществующем имуществе, владелицей которого она якобы является.

«В реальности у мошенницы не было ни зятя, ни дочери, ни описываемого ею имущества. При этом она представлялась потерпевшим не своим отчеством, называла не соответствующую действительности фамилию, уклонялась от написания расписок, обманывая потерпевших и воздействуя на их отношение к семейным ценностям», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что с марта 2015 года по январь 2016 года завладела деньгами пяти потерпевших.

«Одна из потерпевших передала мошеннице более 2,9 млн. рублей, еще три потерпевшие — по 150 тыс. рублей каждая, материальный ущерб пятой потерпевшей составил более 234 тыс. рублей», — уточнила она.

Старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ добавила, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, но обе ее судимости были погашены.

«Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба судом удовлетворены частично, с учетом возмещенных подсудимой в ходе рассмотрения дела денежных средств. Приговор в законную силу не вступил», — резюмировала она.