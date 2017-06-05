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В Пензе грабитель силой отобрал у женщины деньги и банковскую карту

08:48 | 05.06.2017 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 37-летнего мужчины к ограблению 52-летней женщины в Пензе.

В Пензе грабитель силой отобрал у женщины деньги и банковскую карту

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России по Пензенской области, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Предварительно установлено, что в дневное время он причинил потерпевшей телесные повреждения и открыто похитил у нее из кармана толстовки 1,5 тыс. рублей и банковскую карту», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемый дал признательные показания.

«Деньги он потратил на собственные нужды, а банковскую карту выбросил», — добавили в управлении.

В пресс-службе пояснили, что мужчина в настоящее время задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело.
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