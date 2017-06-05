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Жительница Пензы лишилась почти 270 тыс. рублей после звонка в Skype

12:55 | 05.06.2017 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. 54-летняя жительница Пензы лишилась 265 тыс. рублей после общения с незнакомцем в приложении Skype.

Жительница Пензы лишилась почти 270 тыс. рублей после звонка в Skype

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На одном из интернет-сайтов женщина открыла электронный счет, на который положила 30 тыс. рублей и отправила фотографию банковской карты. После этого через приложение Skype ей позвонил неизвестный, который представился Алексеем. Он пояснил, что на ее счет в банке будут зачислены денежные средства, вырученные от разницы обмена валют», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что женщина, следуя указаниям неизвестного, выполнила ряд операций, после чего ей пришло SMS-сообщение о списании денег.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в полиции.
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