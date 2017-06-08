В Пензе подросток и пенсионерка ранены ножом в ходе семейного конфликта Криминал

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из домов на улице Фурманова в Пензе, в результате которого медицинская помощь потребовалась пенсионерке и подростку 1999 года рождения.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 37-летняя женщина пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Там находились бабушка и несовершеннолетняя девочка, которая в тот момент спала. Между матерью и сыном возник конфликт из-за ее образа жизни. Женщина взяла большой нож и стала замахиваться на юношу. В конфликт вмешалась бабушка, которая стала защищать молодого человека. В результате повреждения получили бабушка и юноша», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что пенсионерка вызвала скорую помощь и полицию.

«Вместе с юношей они были доставлены в городскую больницу №6, где им оказали медицинскую помощь, и они были отпущены, так как раны были поверхностные, и жизненно-важные органы не задеты», — уточнили в пресс-службе.