14:14:46 Четверг, 8 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Обустройство центра «Дом Вероники» для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности

В Пензе подросток и пенсионерка ранены ножом в ходе семейного конфликта

10:59 | 08.06.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из домов на улице Фурманова в Пензе, в результате которого медицинская помощь потребовалась пенсионерке и подростку 1999 года рождения.

В Пензе подросток и пенсионерка ранены ножом в ходе семейного конфликта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 37-летняя женщина пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Там находились бабушка и несовершеннолетняя девочка, которая в тот момент спала. Между матерью и сыном возник конфликт из-за ее образа жизни. Женщина взяла большой нож и стала замахиваться на юношу. В конфликт вмешалась бабушка, которая стала защищать молодого человека. В результате повреждения получили бабушка и юноша», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что пенсионерка вызвала скорую помощь и полицию.

«Вместе с юношей они были доставлены в городскую больницу №6, где им оказали медицинскую помощь, и они были отпущены, так как раны были поверхностные, и жизненно-важные органы не задеты», — уточнили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
«Ростелеком» объявил «Легкую цену» на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» В Пензе начата проверка по факту ДТП с участием фуры, в котором пострадал ребенок
В Пензенской области 11 педагогов получат по 100 тыс. рублей на инновационные проекты Пензенские коммунисты не будут участвовать в митинге против коррупции — обком
Задержан водитель, скрывшийся после наезда на пешехода в Пензе Двое пензенских выпускников удалены с ЕГЭ за наличие шпаргалки и телефона
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама