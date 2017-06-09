К 10 годам колонии приговорен житель Пензы, до смерти избивший приятеля молотком Криминал

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Молодой мужчина из Пензы приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство своего приятеля, тело которого было обнаружено на пустыре у дома на улице Ново-Терновской в Засечном зимой 2017 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вечером 26 февраля текущего года после распития спиртного в квартире, где осужденный производил ремонтно-строительные работы, он вместе с потерпевшим направился на остановку общественного транспорта. В пути следования между мужчинами на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. В результате злоумышленник имевшимся при себе молотком нанес знакомому удары в область головы, а сам скрылся с места происшествия, похитив при этом сотовый телефон потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что потерпевший скончался на месте происшествия.

«Приговор пока не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.