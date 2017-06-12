Под Пензой почтальон подозревается в краже почти 450 тыс. рублей, выделенных на пенсии Криминал

Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. 36-летний почтальон подозревается в краже 448 тыс. рублей, вверенных ей для выдачи пенсий жителям села Юлово Пензенской области.

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«Женщина получила на руки 598 тыс. рублей для раздачи пенсии. 157 тыс. рублей она разнесла пенсионерам. В тот день ей позвонила подруга и пригласила ее к себе, чтобы распить спиртные напитки и отдохнуть. Женщина согласилась и вместе с деньгами отправилась на такси в село Васильевку. Затем женщины поехали на такси в Пензу, где покупали новую одежду, отдыхали в кафе, пили дорогой алкоголь и сняли квартиру на два дня», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции добавили, что затем подозреваемая отправилась к сестре в Сердобск, где праздник продолжился, а затем на такси вернулась в Пензу и была задержана.

«За два дня женщина потратила на развлечения, еду и алкоголь 338 тыс. рублей. Сотрудники полиции изъяли у нее 103 тыс. рублей, которые она не успела потратить», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в содеянном женщина раскаялась и признала вину.

«В настоящее время она задержана. Полицейские вышли с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», — резюмировали в полиции.