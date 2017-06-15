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Житель Пензы получил условный срок за дачу взятки приставу

12:25 | 15.06.2017 | Криминал

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено жителю Пензы 1958 года рождения, который признан судом виновным в даче взятки должному лицу.

Житель Пензы получил условный срок за дачу взятки приставу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Долг мужчины по алиментам в пользу сына превышал 188 тыс. рублей. В счет погашения задолженности с 2013 года приставом был наложен запрет на регистрационные действия в отношении большегрузного автомобиля ответчика, а впоследствии данное имущество было объявлено в розыск. Должник был временно ограничен в праве управления транспортным средством», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он уточнил, что 10 апреля автомобиль и полуприцеп к нему были обнаружены, арестованы и изъяты из пользования мужчины.

«12 апреля должник явился к судебному приставу-исполнителю в рабочий кабинет, где за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. рублей предложил снять арест, вернуть ему транспорт с отменой ограничения на управление», — отметил собеседник агентства.

По словам представителя суда, 17 апреля мужчина явился на встречу с приставом, сел в припаркованный у торгового комплекса автомобиль и передал должностному лицу взятку.

«Поскольку пристав-исполнитель действовала в рамках организованного сотрудниками правоохранительных органов оперативно-разыскного мероприятия, мужчина был задержан на месте», — пояснил он.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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