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В Пензе возбуждено дело о мошенничестве в сфере кредитования

09:56 | 19.06.2017 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» возбуждено в Пензе после обращения в полицию сотрудника по безопасности одного из банков.

В Пензе возбуждено дело о мошенничестве в сфере кредитования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он заявил, что 23-летний житель поселка Башмаково представил ложные сведения о месте работы и доходах, благодаря чему оформил кредит на сумму 85 тыс. рублей. Платежи молодой человек не производил», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

«В содеянном он сознался», — сказали в полиции.

О каком именно кредитно-финансовом учреждении идет речь, в УМВД не уточнили.
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