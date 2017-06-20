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В Пензе вор расплатился украденной картой за телефон и наушники, которые затем продал

09:25 | 20.06.2017 | Криминал

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность 21-летнего жителя села Старый Кряжим к краже кредитной карты 55-летней жительницы Пензы из тумбочки на общей кухне квартиры.

В Пензе вор расплатился украденной картой за телефон и наушники, которые затем продал

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В салоне сотовой связи с данной карты была совершена покупка телефона, зарядного устройства и стереонаушников на общую сумму 14 тыс. 970 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в содеянном.

«По словам молодого человека, сотовый телефон и наушники он продал на рынке в Кузнецке за 10 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.
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