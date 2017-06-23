Вступил в силу приговор по делу о смерти бродяги, избитого у «Каравана» в Пензе Криминал

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. 18-летний житель Лунинского района Владислав Николаев проведет 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима за смерть бродяги, которого он избил у магазина «Караван» в Пензе.

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«Как установлено по делу, Владислав Николаев вечером 22 февраля 2017 года находился в состоянии алкогольного опьянения около супермаркета «Караван» на улице Лазо в Пензе. Увидев двух граждан без определенного места жительства, он спровоцировал конфликт с ними и в ходе ссоры нанес 34-летнему мужчине удар ногой и не менее восьми ударов руками в область головы, конечностей и спины, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в мае Октябрьский районный суд города вынес в отношении злоумышленника обвинительный приговор, который молодой человек обжаловал.

«Однако Пензенский областной суд в соответствии с позицией прокурора оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.