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Вступил в силу приговор по делу о смерти бродяги, избитого у «Каравана» в Пензе

15:48 | 23.06.2017 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. 18-летний житель Лунинского района Владислав Николаев проведет 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима за смерть бродяги, которого он избил у магазина «Караван» в Пензе.

Вступил в силу приговор по делу о смерти бродяги, избитого у «Каравана» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как установлено по делу, Владислав Николаев вечером 22 февраля 2017 года находился в состоянии алкогольного опьянения около супермаркета «Караван» на улице Лазо в Пензе. Увидев двух граждан без определенного места жительства, он спровоцировал конфликт с ними и в ходе ссоры нанес 34-летнему мужчине удар ногой и не менее восьми ударов руками в область головы, конечностей и спины, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в мае Октябрьский районный суд города вынес в отношении злоумышленника обвинительный приговор, который молодой человек обжаловал.

«Однако Пензенский областной суд в соответствии с позицией прокурора оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.
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