В Пензе сотрудница отеля после звонка «директора» отдала незнакомцу около 60 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Полицейские разыскивают мошенника, который обманом похитил денежные средства в размере около 60 тыс. рублей, хранившихся в сейфе одного из пензенских отелей.

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«По словам администратора, на рабочий телефон позвонил мужчина, который представился директором отеля. Он пояснил, что от него приедет человек, которому из сейфа необходимо выдать 57 тыс. рублей. Через полчаса к отелю прибыл неизвестный мужчина на автомашине, и администратор передала ему указанную сумму», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый — мужчина славянской внешности, на вид ему 35 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, волосы темные короткие, имел щетину, был одет в белую майку с темным рисунком и серые брюки.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе.