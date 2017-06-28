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ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

В Пензе сотрудница отеля после звонка «директора» отдала незнакомцу около 60 тыс. рублей

14:04 | 28.06.2017 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Полицейские разыскивают мошенника, который обманом похитил денежные средства в размере около 60 тыс. рублей, хранившихся в сейфе одного из пензенских отелей.

В Пензе сотрудница отеля после звонка «директора» отдала незнакомцу около 60 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам администратора, на рабочий телефон позвонил мужчина, который представился директором отеля. Он пояснил, что от него приедет человек, которому из сейфа необходимо выдать 57 тыс. рублей. Через полчаса к отелю прибыл неизвестный мужчина на автомашине, и администратор передала ему указанную сумму», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый — мужчина славянской внешности, на вид ему 35 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, волосы темные короткие, имел щетину, был одет в белую майку с темным рисунком и серые брюки.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе.
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