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Пенсионер из Пензы проведет в колонии 11 лет за убийство шурина на поминках

10:56 | 29.06.2017 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Пенсионер из Пензы Вячеслав Волков отправится в колонию строгого режима на 11 лет за убийство шурина на поминках и нападение на его супругу.

Пенсионер из Пензы проведет в колонии 11 лет за убийство шурина на поминках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вечером 6 октября 2016 года он со своей супругой пришел в квартиру ее брата на улице Грибоедова на поминальный ужин. Между семейными парами возник конфликт, вызванный воспоминаниями событий юношеских лет. В ходе ссоры Вячеслав Волков сначала пригрозил расправиться с хозяевами вилкой, а затем схватил со стола кухонный нож и нанес им 63-летнему шурину два удара в грудь, один из которых оказался смертельным», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что при помощи ножа, сковороды, металлических решеток и чайника злоумышленник пытался убить 61-летнюю жену шурина, нанося ей множественные удары.

«Завершить свой преступный умысел мужчина не успел, так как в квартиру позвонили сотрудники полиции, вызванные супругой убитого», — отметила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, с осужденного в пользу потерпевшей были взысканы компенсации материального ущерба и морального вреда.

«Не согласившись с вынесенным приговором, Вячеслав Волков обжаловал его в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции оставил его без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — сказала старший помощник прокурора.
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