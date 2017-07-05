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Под Пензой злоумышленник поджег дом для сокрытия следов кражи

16:27 | 05.07.2017 | Криминал

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Мужчина 1981 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан по подозрению в поджоге и краже, совершенных в селе Никифоровка Пензенской области.

Под Пензой злоумышленник поджег дом для сокрытия следов кражи

Фото: 58.mvd.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, преступление было совершено в ночь на 29 июня.

«Установлено, что злоумышленник проник в дом односельчанки во время отсутствия хозяев и похитил два бензотриммера. Затем с целью сокрытия следов преступления он решил совершить поджог. Обнаружив в доме потерпевшей бутылку с горючим, которое использовалось в качестве топлива для триммеров, он облил бензином тряпку и бросил ее на одежду», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что в результате пожара дом был полностью уничтожен.

«Похищенное имущество злоумышленник спрятал на территории своего домовладения с целью дальнейшей продажи. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили садовые инструменты. В настоящее время они направлены на экспертизу, после чего будут возвращены владельцу», — пояснили в управлении.

В пресс-службе подчеркнули, что по фактам кражи и умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — резюмировали в полиции.
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