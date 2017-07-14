В Пензе на 150 тыс. рублей оштрафован сотрудник, доставлявший телефоны в колонию №5 Криминал

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей назначено сотруднику пензенской исправительной колонии №5, который признан судом виновным в совершении трех эпизодов мелкого взяточничества и превышения должностных полномочий.

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«Установлено, что в марте 2017 года один из заключенных, отбывающих наказание в ИК №5, обратился к сотруднику колонии с просьбой о передаче ему запрещенного предмета — мобильного телефона, пообещав заплатить за это 3 тыс. рублей. Тот согласился. Он забрал у знакомого этого осужденного мобильный телефон и передал просившему, за что получил от него на свою банковскую карту обещанное вознаграждение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что затем злоумышленник еще дважды выполнил аналогичные просьбы этого заключенного, незаконно передав ему материнскую плату за вознаграждение в 10 тыс. рублей, а после — дисплей и аккумуляторную батарею, получив за это 3 тыс. 500 рублей.

По ее словам, в апреле–мае сотрудник также пронес на территорию колонии два мобильных телефона, которые специально приобрел для заключенного, получив за это 10 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила старший помощник прокурора.