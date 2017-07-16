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В Пензе задержан злоумышленник, выманивавший деньги у сдававших квартиры людей

09:40 | 16.07.2017 | Криминал

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Пенза, 16 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жителя Пензы 1991 года рождения к мошенничеству в отношении людей, пытавшихся сдать квартиры в разных регионах России.

В Пензе задержан злоумышленник, выманивавший деньги у сдававших квартиры людей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В полицию обратилась жительница Краснодара 1956 года рождения. Она разместила в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился Геннадием Борисовичем. Он сказал, что хочет арендовать недвижимость. Под предлогом перечисления предоплаты звонивший попросил гражданку пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что после того, как женщина совершила несколько операций, она обнаружила списание 9 тыс. рублей.

«Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Он пояснил, что вырученные деньги потратил на продукты питания. Впоследствии полицейские установили его причастность к совершению аналогичных преступлений», — отметили в полиции.

В управлении добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — обязательство о явке», — резюмировали в УМВД.
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