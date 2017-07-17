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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке отправить сына на отдых к морю

14:03 | 17.07.2017 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. 33-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке воспользоваться услугами знакомой для отправки сына на отдых к морю.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке отправить сына на отдых к морю

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница пообещала провести медобследование и организовать дальнейший отдых сына женщины в Краснодарском крае.

«В счет оплаты на счет банковской карты ей было перечислено 55 тыс. рублей», — сказали в полиции, добавив, что обещанные услуги женщина так и не получила.

В ведомстве пояснили, что в совершении мошенничества подозревается 37-летняя жительница Пензы, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности.

«Она призналась в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.
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